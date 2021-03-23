NFT першого твіту глави Twitter купив гендиректор малазійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі.

Глава Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні Valuables свій перший твіт, який також був першим зробленим в соцмережі записом.

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Твіт "просто налаштовую свій твттр", опублікований 21 березня 2006 року, проданий за більш ніж 2,9 мільйона доларів.

Повідомляється, що NFT першого твіту глави Twitter купив гендиректор малазійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі. Після продажу NFT сам твіт залишився доступний на сайті.

За словами Дорсі, гроші від продажу він передасть фонду GiveDirectly на програму допомоги бідним сім'ям Африки Africa Response.

Продаж твіту: деталі

Переможець аукціону отримав "унікальний цифровий сертифікат на твіт, підписаний його автором".

У ньому містяться метадані твіту: коли він був опублікований, його зміст і цифровий підпис криптогаманця його автора.

Сам сертифікат являє собою так званий невзаємозамінний токен (NFT). У таких токенах часто конвертуються твори цифрового мистецтва, їх покупці отримують права власності на об'єкти, існуючі тільки в цифровому просторі.

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Автор: Людмила Жерновська