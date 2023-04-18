Європа встановила для Китаю дві червоні лінії для підтримки ділових відносин: Пекін не може підтримувати Росію у війні в Україні й не може атакувати Тайвань.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Євросоюзу напрацювати спільну стратегію щодо Китаю. Нагадаємо, що глава КНР Сі Цзіньпін веде подвійну політику щодо війни в України, яка викликає тривогу у Заходу.

Як пише Польське Радіо, про це Ляєн сказала, виступаючи 18 квітня у Європейському парламенті в Страсбурзі на сесії щодо подальших відносин між ЄС і Китаєм.

Обговорення було додано до порядку денного після низки подій на міжнародній арені. Зокрема йдеться про візит глави КНР Сі Цзіньпіня до Москви на фоні агресії РФ в Україні, навчання китайської армії, які можна розцінити як підготовку до агресії проти Тайваню, нещодавніх зустрічей низки європейських лідерів з лідером Китаю тощо.

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Зазначається, що Європейський Союз залишається економічно залежним від Китаю, особливо коли йдеться про імпорт дефіцитної сировини.

За словами Ляєн, відносини з Китаєм мають бути більш справедливими для ЄС.

"Ми не хочемо розривати економічні, політичні, соціальні чи наукові зв’язки. У нас багато міцних зв’язків, і Китай є ключовим торговим партнером. Більшість обмінів товарами та послугами є взаємовигідними. Однак існує нагальна потреба збалансувати наші відносини з точки зору прозорості, передбачуваності та взаємності", - сказала вона.

Як зазначається, Європа встановила для Китаю дві червоні лінії для підтримки ділових відносин: Пекін не може підтримувати Росію у війні в Україні і не може атакувати Тайвань.

Ляєн підкреслила, що країни ЄС повинні виробити спільну стратегію щодо Китаю.

ЄС стурбований позицією Китаю щодо України

Як повідомляв УНІАН, днями президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон відвідали Китай.

6 квітня за підсумками зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіня з Ляєн та Макроном МЗС КНР оприлюднило прес-реліз, у якому зазначено, що Китай продовжить відігравати позитивну роль у сприянні мирним переговорам між Україною і Росією. Зазначалось, що лідери обмінялися думками щодо української кризи.

Раніше, 20-22 березня Сі Цзіньпін відвідав Москву і зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

24 лютого на сайті МЗС Китаю було оприлюднено прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". У прес-релізі не сказано, що Росія є агресором, а Україна - жертвою агресивної війни. У релізі також не згадується, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти України та вчиняє воєнні злочини й злочини проти людяності в Україні. Китай також не закликає Росію вивести свої війська з української території і припинити вбивати мирне населення.

Натомість Китай виступає за припинення бойових дій таким чином, щоб усі "виявляли стриманість" і запобігали поглибленню кризи або її виходу з-під контролю.

Китай підкреслює, що "всі сторони повинні підтримати Росію і Україну, працювати в цьому напрямку і якнайшвидше відновити прямий діалог з метою поступової деескалації ситуації та у кінцевому підсумку для досягнення всебічного режиму припинення вогню". Також Китай виступає проти санкцій до РФ.

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