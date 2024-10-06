Вважається, що інфекція могла поширитися від прісноводної риби.

У Гонконзі (адміністративний район КНР) поширюється смертоносна бактеріальна інфекція. Відомо вже про чотири летальні випадки.

Як пише South China Morning Post, вважають, що інфекція могла поширитися від прісноводної риби. Зареєстровано вже 91 випадок захворювання.

"У п'яти чоловіків і семи жінок у віці від 49 до 97 років, які надійшли до лікарень, здебільшого спостерігалися сепсис і абсцес суглоба. [...] У всіх 91 пацієнта симптоми захворювання з'явилися до середини вересня, а у 70 із них були супутні захворювання", – ідеться в матеріалі.

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Місцевий Центр охорони здоров'я заявив у п'ятницю, що завершив тестування й аналіз зразків прісноводної риби та навколишнього середовища, зібраних на ринках і в рибних ставках. Підкреслюється, що жоден новий зразок не дав позитивного результату на ST 283 (серотип III послідовності типу 283) інвазивної інфекції стрептокока групи B.

За словами представників центру, дані лікарняного спостереження за останні два тижні показали, що загальна щоденна кількість госпіталізованих пацієнтів, заражених бактерією, залишається стабільною, незважаючи на нові випадки.

"Четверо пацієнтів з основними захворюваннями померли, ще четверо перебувають у важкому стані. Сорок три пацієнти перебували в стабільному стані, інші були виписані", – зазначає видання.

Поширення захворювань

Європою швидко поширюється новий варіант Covid ХЕС. Існують побоювання, що вже найближчої зими він може стати домінуючим штамом. Наразі відомі симптоми, аналогічні класичним проявам Covid-19, – лихоманка, біль у горлі, кашель, втрата нюху й апетиту, а також "ломота" в усьому тілі.

Тим часом в Африці зафіксовано спалах смертельного вірусу. Помирають майже 90% хворих. Симптоми вірусу Марбург включають летаргію, лихоманку, сильні головні болі, блювоту і діарею.

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