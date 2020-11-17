Крім того, журналісти помітили в тому ж районі російський танк.

Росія перемістила встановлені на вантажівках реактивні системи залпового вогню у контрольований нею «коридор» між Вірменією та Нагірним Карабахом.

Про це повідомляє Reuters.

«Гради» російські миротворці привезли з собою ще минулого тижня.

Москва виступила посередником у припиненні боїв між Азербайджаном та етнічними вірменськими силами. Домовленості полягали у розміщенні майже 2 тисяч російських миротворців, і цей процес продовжується.

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У понеділок Міноборони РФ заявило, що Росія встановила 7 тимчасових постів спостереження у Лачинському коридорі, щоб «забезпечити безпечний прохід» росіян у контрольовані Вірменією райони Нагірного Карабаху.

За інформацією Reuters, «миротворці» встановили у цьому коридорі дві системи залпового вогню «Град», привезених військовими вантажівками.

В одного з «Градів» був російський військовий номерний знак з регіональним кодом 94, що вказує на його приналежність до Закавказького військового округу. В другу номерів не було, проте його супроводжувала військова вантажівка КамАЗ з російськими номерами того ж округу.

Крім того, журналісти помітили в тому ж районі російський танк. У заяві Кремля йшлося напередодні, що миротворців супроводжуватимуть бронетранспортери й інша техніка. Окремих згадок про ракетні системи у ній немає.

Нагірний Карабах: що відомо

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних військових дій, коли армія Азербайджану почала операцію з відновлення контролю над цим регіоном.

На початку листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з досягнутою домовленістю, підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі й вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, будуть розгорнуті російські миротворці, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії.

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Автор: Яна Ставська