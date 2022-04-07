Олексій Арестович згадав деякі факти війни РФ з Україною.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував загрози Росії в бік Фінляндії.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Арестович закликав пройтись по деяких фактах.

"У них застрелився командир танкового полку… Він зайшов в бокс хранєнія тєхніки, подивився, що один танк із 30 заводиться. Зрозумів куди йдеться, вийшов за бокс і застрелився. Друге, зараз в морську піхоту тихоокеанського флоту на офіцерські посади беруть людей без воєнної освіти. І це військо може загрожувати Фінляндії?" - сказав він.

Арестович стверджує, що Росія - це "грандіозна фабрика по виробництву понтів".

"Якщо ми тут поклали елітні підрозділи, тероборона Сумської області, Київщини, Чернігівщини, про яку загрозу Фінляндії або НАТО може йти мова. "Уралмаш" завод виробляє 32 танки на рік, а ми захопили 150 вже. Тобто в ЗСУ більше танків, ніж на початку війни. Головним постачальником наших ЗСУ є російська армія. Загрожували Фінляндії і не змогли пройти селище на Сумщині. От і вся ця армія", - сказав радник.

Як повідомляв УНІАН, влада Фінляндії після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну заговорила про вступ до Північноатлантичного альянсу. У Москві вже пригрозили заходами у відповідь.