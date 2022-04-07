Російське командування вживає заходів щодо підготовки Херсону до оборони.

Російське командування готується до оборони Херсону і наступний варіант - до його залишення, але це ще не означає, що Херсон здадуть.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Російське командування вживає заходів щодо підготовки Херсону до оборони і наступний варіант - залишення, але це не означає, що воно збирається здавати. Сама наявність таких заходів, те, шо російська сторона розглядає такий сценарій, показує, що вона не виключає звільнення Херсону українськими військами", - сказав він.

Також він висловив упевненість, що після подій в Бучі і Гостомелі всі міжнародні політики розуміють, що путінський режим - загроза всьому світу. Політики, які підтримують Росію, не мають шансу на майбутнє.

"Якщо б не Путін, давно був би технологічний уклад, давно б вже не було війн кривавих, ні в Сирії, ні в Африці, ні в багатьох містах. Або принаймні менші за масштабом. Якшо б не Путін, Росія була б демократичною державою, або декількома державами, які б нормально інтегрувалися б у відкритий світ, у відкрите суспільство. Єдина гиря, яка висить на людстві, - це путінський режим. Знадобилася Буча і Гостомель, щоб західні політики після холодної війни почали знову ставати історичними діячами", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, українська армія вибила окупантів з населеного пункту Осокорівка Нововоронцовського району Херсонської області.

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