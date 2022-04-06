Володимир Джабаров заявив, що вступ Фінляндії до Альянсу зробив би її мішенню.

Влада Фінляндії після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну заговорили про вступ до Північноатлантичного альянсу. У Москві вже пригрозили заходами у відповідь.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Перший заступник голови Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що якщо Фінляндія вступить в НАТО, то Росія відразу ж відповість.

"Вступ Фінляндії в НАТО зробило б її мішенню для російських заходів у відповідь", - пригрозив Джабаров.

Як раніше повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну громадяни Фінляндії підписали петицію про вступ країни в НАТО. Тоді в Москві відразу пригрозили "серйозними наслідками" у разі спроб Фінляндії вступити до Північноатлантичного альянсу.

Водночас прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що питання вступу країни до НАТО має вирішитися вже цієї весни. За її словами, військова агресія Росії в Україні змусила Фінляндію переглянути свою політику безпеки.

Крім того, Фінська залізнична компанія з вантажоперевезень зупинила прийом поїздів з Росії з 27 березня, а з 28 березня призупинила рух пасажирських поїздів між Гельсінкі та Санкт-Петербургом.

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