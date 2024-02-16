Прийнятий закон також дозволяє одностатевим парам усиновлювати дітей.

Греція стала першою православною країною, яка легалізувала одностатеві шлюби. Про це повідомляє SkyNews.

Як повідомляється, Історичний законопроект, розроблений правоцентристським урядом прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, був прийнятий у четвер увечері більшістю голосів.

Прийнятий закон також дозволяє одностатевим парам легально усиновлювати дітей, але не дозволяє чоловікам-геям мати біологічних дітей через сурогатних матерів у Греції.

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Прем'єр-міністр Греції назвав прийняття законопроекту "віхою в області прав людини", яка показала Грецію як "прогресивну і демократичну країну, пристрасно прихильну європейським цінностям".

"Люди, які раніше були невидимими, нарешті стануть видимими навколо нас. І разом з ними багато дітей, нарешті, знайдуть своє законне місце", - сказав він.

Біля будівлі Парламенту Греції прихильники законопроекту, розмахуючи райдужними транспарантами, голосно аплодували і обіймалися, коли були оголошені результати голосування.

Однак голосування відбулося на тлі протестів з боку противників реформи. Як повідомляється, законопроект зустрів сильну опозицію з боку впливової Православної церкви Греції, представники якої стверджували, що реформи можуть підірвати традиційні сімейні цінності.

Архієпископ Ієронім, глава Православної Церкви, заявив, що законопроект "підриває соціальну згуртованість".

Тим часом опитування громадської думки перед голосуванням показали, що більшість греків підтримали реформу з невеликою перевагою.

Одностатеві шлюби - останні новини

У грудні 2023 року Ватикан офіційно дозволив католицькому духовенству благословляти гомосексуальні пари. Тоді Папа Римський зазначив, що церква "розширила і збагатила" своє розуміння того, що таке благословення.

А на початку поточного року в Естонії набув чинності Закон про рівноправність у шлюбі. Згідно з документом, шлюб можуть укладати двоє повнолітніх людей незалежно від їх статі.

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