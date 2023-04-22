Це уродженець Грузії Малхазе Паксашвілі.

Грузинські спецслужби спіймали одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ). Його звуть Малхазе Паксашвілі.

Такою інформацією з посиланням на Службу державної безпеки Грузії поділилося видання Грузія Online. Злочинець народився в країні і перебував на її території до 2013 року. Потім Паксашвілі виїхав до Сирії і приєднався до "Ісламської держави".

"У 2013-2015 роках він рахувався в рядах угруповання так званих "військових емірів" братів Цезаря і Цискарі Тохосашвілі, і активно брав участь у бойових діях і нападах, що здійснюються зазначеною терористичною організацією", — сказано в описі діяльності Паксашвілі.

Відео дня

Затриманий також обіймав посаду так званого "наїба" і мав тісні зв'язки з головними командирами "Ісламської держави". Злочинця судитимуть за статтею 328 КК Грузії, в якій передбачено покарання за участь у терористичній організації іншої держави та сприяння терористичній діяльності. Паксашвілі загрожує тюремне ув'язнення терміном від 10 до 17 років.

Ліквідація бойовиків ІДІЛ: остання інформація

У лютому 2022 року президент США Джо Байден заявив про операцію в Сирії, виконання якої дозволило усунути одного з лідерів "Ісламської держави Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Кураші. Він обіймав посаду так званого "Халіфа" з осені 2019 року.

Американські військові продовжили серію рейдів на території Сирії в жовтні 2022-го. Тоді вдалося ліквідувати одного з лідерів ІДІЛ Абу-Хашума аль-Умаві і ще одного "високопоставленого чиновника" терористичної організації, пов'язаного з першим.

На початку квітня армія США усунула так званого "старшого лідера ІДІЛ" Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі. Він відповідав за"планування нападів ІДІЛ на Європу". А раніше цього тижня стало відомо про ліквідацію ще одного бойовика з вищої ланки "Ісламської держави".

Вас також можуть зацікавити новини: