Першочерговою вимогою ХАМАСу є припинення вогню.

Угруповання ХАМАС озвучило умови, на яких може бути досягнуто перемир’я з армією Ізраїлю.

Про це заявив очільник політбюро руху за межами Палестини Халед Машааль в інтерв'ю телеканалу TRT Arabi.

Машааль зазначив, що Туреччина, Катар і Єгипет працюють над припиненням атак в секторі Газа і Єрусалимі.

Які вимоги ХАМАСу для перемир’я:

повне припинення вогню;

виведення ізраїльських силовиків з мечеті аль-Акса;

вільний доступ молільників в неї;

припинення виселення жителів району Шейх-Джаррах;

звільнення всіх затриманих за час останньої ескалації.

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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту «Залізний купол».

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

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Автор: Олег Давигора