Галант наголосив, що бойові дії необхідно продовжувати для звільнення заручників, оскільки без тиску ХАМАС їх не відпустить.

Перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС для визволення заручників буде тимчасовим. Після цього на Близькому Сході відновляться інтенсивні бойові дії.

Таку заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, пише Haaretz. За його словами, бої триватимуть ще щонайменше два місяці.

"Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще щонайменше два місяці боїв", – сказав він.

Галант наголосив, що бойові дії необхідно продовжувати для звільнення заручників. На його думку, без тиску ХАМАС людей не відпустить.

Перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС: що відомо

Перемирʼя між Ізраїлем та ХАМАС має початися у пʼятницю, 24 листопада, о 7 ранку. Про це заявили в Катарі. Будуть звільнені 13 жінок і дітей, який бойовики утримують в Газі.

Доктор Маджед аль-Ансарі, представник Міністерства закордонних справ Катару, заявив, що вже отримав списки людей, яких звільнять о 16:00. Пріоритет буде надано сімʼям.

Аль-Ансарі зазначив, що тимчасове перемир'я включає в себе всеосяжне припинення вогню в секторі Гази. Примітно, що спочатку лунали заяви про початок перемирʼя у четвер, 23 листопада, о 10 ранку.

Зазначимо, що раніше ХАМАС погодився звільнити 50 ізраїльських заручників – жінок і дітей, які перебувають в секторі Гази – в обмін на звільнення Ізраїлем 150 палестинських жінок і дітей з ізраїльських в'язниць.

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