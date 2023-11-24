Анна Уколова зазначила, що у ізраїльських військових є завдання, які потрібно виконати.

Експерти роблять різні прогнози про завершення війни Ізраїлю проти ХАМАС. В ізраїльській армії ж не можуть сказати, скільки знадобитися часу для завершення операції в секторі Гази.

"Звичайно, є подібні прогнози. Експерти кажуть, що це може зайняти місяць, чула прогнози про рік і навіть більше (не знаю, якими даними цей експерт оперує, як він аналізує ситуацію). Я добре розумію, що всі хочуть отримати розуміння того, що відбувається. Але я представляю армію і вважаю, що немає сенсу намагатися щось прогнозувати. Спекулювати прогнозами - неправильно", - зазначила майор запасу, прес-секретар Армії оборони Ізраїлю Анна Уколова в інтерв'ю УНІАН.

Вона нагадала, що бойовики утримують заручників, яких потрібно повернути.

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"Є терористична організація, яка завдає по нас ударів. Скільки часу піде, сказати складно. У армії є завдання на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що загроз більше, ніж тільки терористи сектора Гази. І ми будемо виконувати завдання стільки часу, скільки знадобиться", - підсумувала Уколова.

Війна в Секторі Гази - останні новини

21 листопада уряд Ізраїлю схвалив перемир'я з ХАМАС, в рамках якого повинні свободити 50 ізраїльських громадян, в основному жінок і дітей. Їх відпускатимуть групами - по 12-13 осіб на день.

У свою чергу ЦАХАЛ припинить вогонь мінімум на чотири дні, а також відпустить з в'язниць палестинських жінок і неповнолітніх. Пізніше з'явилася реакція США і ЄС на угоду між Ізраїлем і ХАМАС про перемир'я.

У свою чергу прес-секретар Армії оборони Ізраїлю Анна Уколова вказала, що терористична організація ХАМАС готувала свою операцію в Секторі Гази кілька років.

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