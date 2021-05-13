Також із сектора Гази був випущений замінований безпілотник.

В ході військового конфлікту між Ізраїлем і Палестиною угруповання ХАМАС випустила 250 ракет "Айяш" дальністю до 220 км, у тому числі по аеропорту "Рамон" на північ від Ейлата.

Як повідомляє newsru.co.il, падіння ракети зафіксовано недалеко від міста.

В результаті атаки повідомлялося про те, що аеропорт "Рамон" закритий. Але адміністрація аеропорту заявила, що він працює в звичайному режимі. Ракета впала на відкритій місцевості, не заподіявши шкоди.

Також в прес-службі ЦАХАЛу додали, що з сектора Гази був випущений замінований безпілотник, який був збитий над одним із населених пунктів прикордонної смуги. Відомостей про постраждалих не надходило.

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Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту «Залізний купол».

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

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Автор: Олександр Топчій