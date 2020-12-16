28-річний шотландець Дейл МакЛафлан переплив на гідроциклі Ірландське море, щоб зустрітися з дівчиною, і на чотири тижні потрапив у в'язницю за порушення карантину.
Читайте такожВийшов на 8 секунд: на Тайвані чоловіка оштрафували на $3,5 тисячі за порушення карантинуЯк пише BBC, хлопець познайомився зі своєю дівчиною у вересні, коли працював на острові Мен покрівельником, але незабаром поїхав додому, бо нових дозволів на роботу йому не дали.
11 грудня він вирішив зустрітися з нею, порушивши карантинні правила, що забороняють в'їзд на острів без спеціального дозволу.
По прибуттю на місце хлопець дав поліцейському адресу дівчини як свою, і в той же вечір пара вирушила в нічні клуби. Але після перевірки документів поліція заарештувала МакЛафлана.
Адвокат шотландця в суді зазначав, що той страждає від депресії та не міг впоратися з розставанням.
Вас також можуть зацікавити новини
- Індонезієць не витримав карантин в чужій країні і втік через яму
- Бізнесмен з Тернополя переробив ресторан в храм, а хостел в монастир, щоб працювати без обмежень під час карантину
- Француза оштрафували за порушення режиму ізоляції, бо той вийшов "набити пику"
- Карантинні розваги: Пінгвіни з океанаріуму Чикаго прогулялися по футбольному стадіону (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram