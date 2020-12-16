Порушник карантину страждає від депресії і не міг впоратися з розставанням.

28-річний шотландець Дейл МакЛафлан переплив на гідроциклі Ірландське море, щоб зустрітися з дівчиною, і на чотири тижні потрапив у в'язницю за порушення карантину.

Читайте такожВийшов на 8 секунд: на Тайвані чоловіка оштрафували на $3,5 тисячі за порушення карантинуЯк пише BBC, хлопець познайомився зі своєю дівчиною у вересні, коли працював на острові Мен покрівельником, але незабаром поїхав додому, бо нових дозволів на роботу йому не дали.

11 грудня він вирішив зустрітися з нею, порушивши карантинні правила, що забороняють в'їзд на острів без спеціального дозволу.

По прибуттю на місце хлопець дав поліцейському адресу дівчини як свою, і в той же вечір пара вирушила в нічні клуби. Але після перевірки документів поліція заарештувала МакЛафлана.

Адвокат шотландця в суді зазначав, що той страждає від депресії та не міг впоратися з розставанням.

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Автор: УНІАН