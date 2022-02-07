І він йому допомагає.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Бог є білорусом.

Про це він сказав в ефірі YouTube-каналу російського пропагандиста Володимира Соловйова "Соловйов Live".

Володимир Соловйов спитав Олександра Лукашенка: "Тобто Бог сьогодні – білорус?".

"Так, не лише сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще колись допомагає", - відповів Лукашенко.

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Раніше Олександр Лукашенко заявив, що лідер Російської Федерації Володимир Путін обіцяв йому військове звання полковника.

Також Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського "безголовим".

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