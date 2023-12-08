Навчання проводило Загальнозбройове навчальне командування, створене в рамках заходів Європейського Союзу з надання допомоги українській армії.

Українські солдати вчаться вести запеклі бої взимку на військовому полігоні на заході Польщі.

Як повідомляє агентство Reuters, цього тижня пресу запросили подивитися на тренування, які проводили військові з Польщі, Франції та Бельгії у Веджині, що приблизно за 40 кілометрів від кордону з Німеччиною.

"Більшість людей фактично не мають військового досвіду, і їх вчать, як виконувати деякі базові тактичні прийоми. Нас вчать користуватися зброєю в містах і в окопах", – сказав один український військовий.

Навчання проводило Загальнозбройове навчальне командування, створене в рамках заходів Європейського Союзу з надання допомоги українським військовим. Навчання проводилися в 24 з 27 держав-членів блоку.

"Ми продовжуватимемо адаптуватися, оскільки ситуація на полі бою змінюється щодня", — сказав генерал-лейтенант Міхіель ван дер Лаан, генеральний директор військового штабу Європейського Союзу.

Агентство нагадує, що Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року і зараз контролює майже п'яту частину її території. Український контрнаступ, який триває з червня, не зробив серйозного прориву.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що війна рухається до нового етапу статичних і виснажливих боїв, які можуть дозволити Москві відновити свою військову міць.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Українські війська на передовій відчули наслідки блокування кордону з Польщею. Протести призвели до проблем із постачанням військових вантажів.

Тим часом на Херсонському напрямку російські сили нарощують фортифікаційне обладнання та підтягують резерви. Також ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. На цьому напрямку Сили оборони успішно відбили 30 атак лише за минулу добу.

Як пише The Wall Street Journal, на тлі невдалого літнього контрнаступу та проблем із поставками західної зброї Україна змушена перейти до оборони, аби зупинити подальше просування російського агресора. Якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року.

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