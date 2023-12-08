На Херсонському напрямку російські сили нарощують фортифікаційне обладнання та підтягують резерви. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.
"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій і намагається підтягнути туди певні резерви. Збільшено кількість спостережних пунктів та вогневих позицій, продовжується тиск на правий берег артилерійськими обстрілами, противник активізує застосування дронів", - розповіли військові.
Водночас ознак формування наступальних угруповань не виявлено, українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, а також наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах росіян.
Зокрема, за минулу добу українські бійці ліквідували 23 окупанти, знищили три гармати противника, 11 одиниць автомобільної техніки, човен, польовий пункт боєпостачання та два спостережних пункти.
Також йдеться, що в умовах штормової погоди, на бойовому чергуванні зафіксовано 5 кораблів ворожого флоту, з них 4 - у Чорному та один - в Азовському морях. Російські ракетоносії зараз заведені в пункти базування.
Протягом доби (з 7:00 до 7:00) окупанти завдали два ракетні удари по сільськогосподарській та промисловій інфраструктурі Херсонщини. "Ворог продовжує скидання з БпЛА різних модифікацій осколкових боєприпасів. Здійснено 8 таких скидів по населених пунктах Антонівка, Херсон та Новоберислав", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, за минулу добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Херсонщини й Миколаївщини. Зокрема, обстріляні Херсон, Дніпровське та Тягинка в Херсонській області, місто Очаків та акваторія Очаківської громади, Дмитрівка, Солончаки на Миколаївщині.
Внаслідок ударів було пошкоджено аміакопровід одного з підприємств, адміністративну будівлю, багатоповерхівки, приватні будинки. Поранено 6 цивільних людей, одна з них отримала опік парами аміаку. Наслідки руйнування аміакопроводу вже ліквідували.
Втрати Росії у війні: останні новини
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області українські бійці знищили російський зенітний ракетний комплекс "Оса" та іншу техніку окупантів.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила в Україні близько 337 тисяч 220 осіб.