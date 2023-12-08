Внаслідок останніх обстрілів пошкоджено аміакопровід, одна людина отримала опік.

На Херсонському напрямку російські сили нарощують фортифікаційне обладнання та підтягують резерви. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій і намагається підтягнути туди певні резерви. Збільшено кількість спостережних пунктів та вогневих позицій, продовжується тиск на правий берег артилерійськими обстрілами, противник активізує застосування дронів", - розповіли військові.

Водночас ознак формування наступальних угруповань не виявлено, українські захисники утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, а також наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах росіян.

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Зокрема, за минулу добу українські бійці ліквідували 23 окупанти, знищили три гармати противника, 11 одиниць автомобільної техніки, човен, польовий пункт боєпостачання та два спостережних пункти.

Також йдеться, що в умовах штормової погоди, на бойовому чергуванні зафіксовано 5 кораблів ворожого флоту, з них 4 - у Чорному та один - в Азовському морях. Російські ракетоносії зараз заведені в пункти базування.

Протягом доби (з 7:00 до 7:00) окупанти завдали два ракетні удари по сільськогосподарській та промисловій інфраструктурі Херсонщини. "Ворог продовжує скидання з БпЛА різних модифікацій осколкових боєприпасів. Здійснено 8 таких скидів по населених пунктах Антонівка, Херсон та Новоберислав", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за минулу добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти Херсонщини й Миколаївщини. Зокрема, обстріляні Херсон, Дніпровське та Тягинка в Херсонській області, місто Очаків та акваторія Очаківської громади, Дмитрівка, Солончаки на Миколаївщині.

Внаслідок ударів було пошкоджено аміакопровід одного з підприємств, адміністративну будівлю, багатоповерхівки, приватні будинки. Поранено 6 цивільних людей, одна з них отримала опік парами аміаку. Наслідки руйнування аміакопроводу вже ліквідували.

Втрати Росії у війні: останні новини

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області українські бійці знищили російський зенітний ракетний комплекс "Оса" та іншу техніку окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила в Україні близько 337 тисяч 220 осіб.

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