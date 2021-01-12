Президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в окрузі Колумбія, який діятиме з 11 по 24 січня.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Президент наказав Федеральній допомозі доповнити зусилля округу в реагуванні на надзвичайні умови, що виникли в результаті 59-ї інавгурації президента.
"Постанова президента уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій, координувати зусилля з надання допомоги у разі стихійних лих", - йдеться в повідомленні.
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Агентство уповноважене виявляти і надавати на свій розсуд обладнання та ресурси, необхідні для пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації.
Раніше у ФБР попередили, що в столицях всіх 50 штатів США і безпосередньо в Капітолії з 16 по 20 січня готуються збройні акції протесту.
Підготовка до імпічменту Трампа: що відомо
- 11 січня Палата представників Конгресу США оприлюднила проект резолюції, що розпочинає процес проголошення імпічменту чинного президента Дональда Трампа.
- Демократи мають намір звинуватити Трампа за його роль у заворушеннях, які відбувалися під час штурму Капітолію минулого тижня.
- Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що демократи закликають віце-президента США Майка Пенса протягом 24 годин оголосити про застосування 25-ї поправки до Конституції США, щоб усунути Трампа від влади. Якщо цього не відбудеться, демократи винесуть розгляд питання імпічменту до сесійної зали.
Інавгурація Байдена
- 7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.
- Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.
- Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.
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