Обидві країни мають в своєму арсеналі ядерну зброю.

На кордоні між Індією та Пакистаном розпочалися бойові дії. Стрілянину зафіксували в секторі Паргвал-Ахнур в Джамму.

Про це повідомляє Clash Report. Зазначається, що район знаходиться на міжнародному кордоні в Джамму, а не на лінії зіткнення. Бої там – досить рідкісне явище.

На ситуацію вже відреагували у Державному департаменту США. Там кажуть, що комунікують з Індією та Пакистаном і закликають сторони "уникати ескалації". Зазначається, що держсекретар США Марко Рубіо планує зв'язатися з міністрами закордонних справ Індії та Пакистану сьогодні або завтра.

Відео дня

Мережею вже шириться відео, на якому, як стверджується, чути звуки боїв:

Примітно, що раніше армія Індії отримала "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни нашої відповіді". Таку заяву зробив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, коментуючи нещодавній теракт, повідомляє The Times of India.

Тим часом прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф закликав генсекретаря ООН Антоніу Гуттеріша "порадити Індії проявляти стриманість".

Відомо, що під час телефонної розмови Гутерріш "висловив свою глибоку стурбованість зростанням напруженості між Індією та Пакистаном і наголосив на необхідності уникати конфронтації, яка може призвести до трагічних наслідків".

"Він запропонував свої добрі послуги для підтримки зусиль з деескалації", – йдеться в заяві його прес-секретаря Стефана Дюжарріка.

Варто зазначити, що і Індія, і Пакистан є ядерними державами.

Ескалація між Пакистаном та Індією: що передувало

22 квітня у місті Пахалгам стався теракт, внаслідок якого загинули 26 людей. Здебільшого, жертвами були туристи.

Індія звинуватила в інциденті Пакистан. Армія країни звинувачення відкидає. На тлі інциденту відносини між Індією і Пакистаном серйозно погіршилися. Так, у Нью-Делі вирішили призупинити дію договору щодо вод річки Інд, якому вже 60 років. Також було закрито єдиний сухопутний перехід між країнами, а видані громадянам Пакистану візи анулювали.

Напередодні у Міноборони Пакистану заявили, що війна з Індією може розпочатися протягом найближчих 2-4 днів. Там додали, що у разі звичайного збройного конфлікту обидві країни повинні утримуватися від застосування ядерної зброї.

Примітно, що 25 квітня пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф казав таке:

"Будь-яка дія, ініційована Індією, отримає масовану відповідь. Якщо вони почнуть атакувати або щось подібне, буде серйозна відплата. Очевидно, що це переросте у повномасштабну війну. Напруженість між ядерними державами завжди викликає тривогу. Світ повинен звернути на це увагу. Це дві ядерні держави на субконтиненті – якщо ситуація вийде з-під контролю, наслідки будуть катастрофічними", – сказав він.

29 квітня ЗМІ повідомляли, що Пакистан збив "індійський" дрон уже після ядерного попередження.

Дослідження Прінстонського університету 2019 року попереджає, що в разі ядерної війни між цими країнами за години можуть загинути 125 млн людей. Також це може спричинити до глобального голоду для мільярдів людей.

Зазначалося, що ядерний арсенал Індії становить 100 боєголовок, Пакистану – 150. Деякі ЗМІ наводять більш високі оцінки.

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