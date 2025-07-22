Більшість жителів Індонезії вважає, що це марна трата державних коштів.

В Індонезії кіт президента отримав державну охорону. Через це в країні розгорівся скандал. Про це повідомляє Malay Mail.

У виданні нагадали, що президент Індонезії Прабово Субіанто підібрав бездомного кота дев'ять років тому. Відтоді він обожнює свого вихованця, якого назвав Боббі.

У соцмережах жителі Індонезії обурилися тим, що кошти з державного бюджету витрачають на охорону кота президента. Деякі ж користувачі заявили, що краще охороняти Боббі, ніж місцевих чиновників.

Заступник держсекретаря Джурі Ардіанторо розповів у розмові з журналістами, що кіт президента підпадає під офіційні протоколи безпеки. За його словами, саме тому Боббі має право на державний захист.

"Справа не тільки в президенті, а й у тому, що власність президента також є відповідальністю держави, яка повинна її охороняти. Тепер я хочу запитати: кому належить Боббі? Чи може держава його охороняти? Звичайно, може. Чому це має викликати протести?", - пояснив Ардіанторо.

Особливо сильно жителів Індонезії обурило відео, на якому Боббі везли у візку в супроводі поліцейського ескорту. Це сталося під час фестивалю "День спілкування любителів кішок" у Джакарті.

"Шкода. Отримувати зарплату за рахунок праці людей тільки за те, що супроводжуєш кішку? Невже ми як нація так сильно збилися зі шляху, що у 2025 році все ще існують такі практики?", - написав один із користувачів соцмереж.

Політолог Маде Супріатма в бесіді з журналістами назвав витрату бюджетних коштів на охорону кота невиправданою.

В Індонезії згорів пасажирський пором - що відомо

Нагадаємо, що 20 липня в Індонезії сталася масштабна пожежа на пасажирському поромі, що перевозив 280 осіб. Унаслідок події загинули щонайменше троє людей.

Інцидент стався біля одного з островів у провінції Північний Сулавесі. У соцмережах розлетілися кадри, на яких видно повністю охоплене вогнем величезне судно.

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