Сам президент РФ висловив розчарування своєю першою зустріччю із західними ЗМІ після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Інтерв’ю президента Росії Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону зазнало краху рейтингів глядачів російського телебачення, не потрапивши навіть у топ-10 найпопулярніших програм. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналіз телеексперта Аріни Бородіной.

Зазначається, що двогодинне інтерв'ю Путіна посіло 20 місце в списку найпопулярніших програм тижня з 24 лютого.

"Це пов’язано з тим, що інтерв’ю транслювалося в ранковому слоті, який зазвичай має низьку аудиторію. ... Найпопулярніший у Росії Перший канал показував інтерв’ю двічі поспіль з 7 години ранку. Сам Карлсон оприлюднив запис на своєму веб-сайті та на X, в американський прайм-тайм, який був о 2 годині ночі в Москві", - пише видання.

ЗМІ також зазначає, що у той час як російські державні мовники з ентузіазмом рекламували інтерв’ю Карлсона та відеокліпи його візиту до Москви, сам Путін висловив розчарування своєю першою зустріччю із західними ЗМІ після його вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Цього тижня він поскаржився російському журналісту, що, незважаючи на те, що Карлсон терпляче вислуховував його відповіді, включаючи довгий монолог про його історичний погляд на конфлікт, який сягає 9-го століття, він не ставив жорстких запитань, які дозволили б Путіну давати однаково "гострі" відповіді", - ідеться у статті.

Інтерв’ю Путіна Карлсону

Минулого тижня російський лідер Володимир Путін дав інтервʼю американському журналісту Такеру Карлсону. В ході бесіди він заявив, що РФ не починала війну в 2022-му році.

За словами Путіна, ціль Росії – закінчити війну, "яку в 2014 році розпочала Україна". При цьому Росія "не відмовлялася від перемовин".

Крім того, Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової війни та виправдав Гітлера.

Він зазначив, що "Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі".

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