Іракський прем'єр ініціював старт першого раунду двостороннього діалогу між Іраком і Штатами про завершення місії коаліції в Іраку, дізналися журналісти.

Сили США в Іраку перебували тривалий час, а тепер американська та іракська сторона розпочали офіційні перемовини щодо згортання очолюваної Штатами військової коаліції.

Про це повідомляє "Голос Америки". За даними видання, прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шіа' Саббар ас-Судані ініціював "початок першого раунду двостороннього діалогу між Іраком і Сполученими Штатами Америки про завершення місії коаліції в Іраку". Деталей зустрічі посадовець не розкриває.

Видання також зазначає, що початок перемовин, про які обидві країни оголосили в четвер, 25 січня, стався на тлі регулярних атак по американських військах в Іраку і Сирії безпілотниками з боку підтримуваних Іраном ополченців.

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Місія США в Іраку - сьогодні це варто знати

Сполучені Штати зберігають присутність в Іраку з 2003 року. У 2011 році американські війська залишили країну, але за три роки повернулися, щоб допомогти місцевій владі у боротьбі з "Ісламською державою". З того часу в країні перебувають близько 2 500 американських військовослужбовців.

У 2020 році, відколи екстремістські угруповання втратили контроль над іракською територією, Багдад неодноразово звертався до Вашингтону з проханням вивести війська. Активізувалося це питання після початку війни між Ізраїлем і Сектором Гази.

Днями глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США розпочинають перемовини про вивід військ з території Іраку. Це, за його словами, повинно забезпечити перехід до довгострокового двостороннього партнерства з безпеки.

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