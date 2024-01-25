Вони хочуть перейти до довгострокового двостороннього партнерства з безпеки.

Сполучені Штати Америки найближчими днями почнуть переговори з Іраком про припинення існування в країні міжнародної військової коаліції під їх керівництвом. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в мікроблозі X (раніше Twitter).

За його словами, вони проведуть засідання робочих груп Вищої військової комісії США та Іраку, поклавши початок процесу, про який обидві країни домовилися під час переговорів у Вашингтоні в серпні минулого року. Це повинно забезпечити перехід до довгострокового двостороннього партнерства з безпеки.

"Військовослужбовці США перебувають в Іраку на запрошення іракського уряду в рамках місії операції "Непохитна рішучість" з консультування, надання допомоги та підтримки іракських сил безпеки в їх триваючій боротьбі з ІДІЛ. Сполучені Штати як і раніше прихильні безпечному, стабільному і суверенному Іраку", - йдеться в повідомленні.

Виведення військ США з Іраку: що відомо

Нещодавно Reuters повідомив, що Штати мають намір почати переговори про припинення існування очолюваної США міжнародної військової коаліції в Іраку. За даними джерел видання, її хочуть замінити двосторонніми відносинами.

Переговори можуть тривати кілька місяців або більше, при цьому журналісти відзначають, що виведення американських військ "не є неминучим".

В Іраку перебувають 2500 військовослужбовців США, вони консультують і допомагають місцевим силам запобігти відродженню Ісламської держави. Також там перебувають сотні військовослужбовців з інших, в основному європейських країн

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