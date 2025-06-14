Нетаньяху анонсував операцію ізраїльських пілотів у небі над Тегераном. За його словами, іранські лідери "вже пакують валізи".

Іран двічі намагався вбити президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Таку заяву зробив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху.

"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні квартали, в той час як ми націлені на терористів. Це не новина. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбили американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті. Вони вбили і поранили тисячі американців своїми саморобними вибуховими пристроями в Іраку і Афганістані. Вони палять американський прапор, вони нескінченно скандують "смерть Америці". Наш ворог – це ваш ворог. І роблячи те, що ми робимо, ми маємо справу з тим, що рано чи пізно загрожуватиме всім нам. Наша перемога буде і вашою перемогою", – заявив Нетаньяху у відеозверненні.

Ізраїльський премʼєр наголосив, що його країна захищає свободу на Близькому Сході та за його межами. Зокрема, за його словами, Ізраїль захищає Європу.

Відео дня

"Ми робимо це проти тиранічного і радикального іранського режиму, який хоче створити атомні бомби, щоб знищити нас, і хоче створити балістичні ракети, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети, щоб мати можливість загрожувати будь-кому і будь-де в світі. Захищаючи себе, ми також захищаємо інших. Ми захищаємо наших арабських сусідів, наших арабських друзів у мирі, ми захищаємо Європу, ми допомагаємо захищати також Сполучені Штати, які весь час допомагають нам у нашій обороні. Це важлива місія", – додав Нетаньяху.

Він також анонсував операцію ізраїльських пілотів у небі над Тегераном. За словами премʼєра, пілоти "завдадуть режиму аятол таких ударів, які вони навіть не можуть собі уявити".

"Можу вам сказати, що у нас є ознаки того, що вищі лідери Ірану вже пакують валізи. Вони відчувають, що наближається. Я скажу вам, що могло б статися, якби ми не діяли. У нас була інформація, що цей безсовісний режим планує передати ядерну зброю, яку він розробляє, своїм терористичним маріонеткам. Це ядерний тероризм на стероїдах. Це загрожувало б усьому світу", – резюмував він.

Варто зазначити, що в цьому зверненні Нетаньяху також привітав Дональда Трампа із днем народження, а американську армію – з 250-річчям.

Ситуація на Близькому Сході

Протягом останніх днів ситуація у відносинах між Ізраїлем та Іраном суттєво загострилася. Ізраїль завдав ударів по іранських ядерних обʼєктах. ЗМІ також повідомляли про ліквідацію вісьмох ключових генералів Ірану.

Своєю чергою, Іран завдав масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

Тим часом представник ізраїльської розвідки повідомив, що Іран планує накопичити тисячі балістичних ракет. Зазначалося, що це одна з причин, чому країна розпочала операцію проти Ірану.

Президент України, коментуючи протистояння Ізраїлю та Ірану заявив, що це може мати як негативні, так і позитивні наслідки для нашої країни. За його словами, ця ситуація може призвести до зростання цін на нафту, що зіграє на руку Москві. З позитивних моментів – існує можливість зменшення військової допомоги від Ірану для Росії.

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