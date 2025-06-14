Зокрема, в Україні хотіли б, щоб не зменшувалася допомога для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що загострення між Ізраїлем та Іраном має як негативні фактори - як-от зростання цін нафту, так і позитивні - можливість зменшення військової допомоги від Ірану для Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час зустрічі з журналістами 13 червня, відповідаючи на питання, як вплине на Україну ірано-ізраїльський конфлікт.

"Давайте про те, що вже відбулося. Удари призвели до різкого підвищення ціни на нафту [Удари Ізраїлю по ядерним і військовим об'єктам Ірану - УНІАН]. Що для нас негативно, поки нема price cap [граничної цінової межі на нафту]. "Рускіє" посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайскепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити і це. Тобто, повністю від ризиків ви не зможете піти", - сказав президент.

Він відзначив, що цей фактор нам точно не допомагає.

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"Тому і через це, наш голос буде сильнішим під час розмов з американською стороною щодо введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ. Найближчим часом я буду контактувати з американською стороною, думаю, що з президентом, і будемо порушувати це питання", - повідомив Зеленський.

Крім того, на його переконання, потрібен також детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії.

"Якщо ми говоримо, що Іран союзник "руських" у постачанні зброї, то чи завдані серйозні удари по виробництву "шахедів" і ракет, інших спроможностей? Про це багато говорилося, і дійсно йшли перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача "рускім" зменшиться. Це допомагає Україні", - підкреслив президент.

Водночас, за його словами, безумовно, наслідком, коли загострюється ситуація на Близькому Сході, є збільшення допомоги Ізраїлю з боку США.

"Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми б хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення - для нас, якщо чесно, одне і теж. Я думаю, що це три головні фактори", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, він додав, що напевно є і четвертий фактор, а саме - як себе буде поводити Росія. "Але на це питання мені поки складно відповісти", - повідомив Зеленський.

Україна і ситуація на Близькому Сході

Як зазначали в ISW, зростання цін на нафту після ізраїльських ударів по Ірану може збільшити доходи Росії від продажу нафти і поліпшити її датність підтримувати свої військові зусилля.

Водночас загострення бойових дій змусить Іран більше фокусуватися на своїх проблемах і менше допомагати Росії.

Раніше в інтерв'ю ABC News Зеленський повідомляв, що Україна розраховувала отримати від США 20 тисяч ракет для боротьби з ударними дронами, але нині, за президентства Дональда Трампа, ці ракети були відправлені на Близький Схід.

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