Свіжий іранський безпілотник нібито може безперервно літати добу.

Іран показав свій новий дрон - смертоносний Mohajer-10.

Іранська сторона заявила, що цей безпілотник може безперервно літати 24 години, повідомляє місцеве агенство IRNA. За його даними, у дрон можна залити 450 літрів пального.

Стверджується, що безпілотник може піднятися на висоту 7 тис. метрів, а його максимальна швидкість становить 210 км/годину. Дрон нібито оснащено системами для шпигування та електронної боротьби.

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В Ірані також похвалилися, що безпілотник нібито може нести до 300 кілограмів вантажів - це, зокрема, ручні гранати, бомби та інші боєприпаси.

Співробітництво Ірану та РФ під час повномасштабної війни в Україні - це треба знати

Минулого року стало відомо, що Росія домовилася з Іраном про постачання їй безпілотників-камікадзе. Пізніше росіяни почали бити дронами по українській землі.

Іранська сторона у листопаді 2022-го вперше визнала, що надала РФ дрони, але нібито ще до того, як російські загарбники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну.

Згодом повідомлялося, що іранські дрони вироблятимуть на російській території. У червні поточного року речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі публічно підтвердив, що Іран та РФ домовилися про виробництво безпілотників. За його словами, це повномасштабне оборонне партнерство, зокрема, завдасть шкоди Україні. На його думку, завод з виробництва іранських дронів у Росії може бути повністю запущений у 2024-му.

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