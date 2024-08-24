Поки іранська та білоруська зброя постачається в Росію, влада цих країн надсилає Україні привітання зі святом.

Союзники Росії - Іран і Білорусь - привітали Україну з Днем Незалежності.

Так, від імені Білорусі на привітання розщедрився самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко, який дозволив Росії напасти на Україну у 2022 році безпосередньо з білоруської території.

"На білоруській землі завжди з особливою повагою і теплотою ставилися до сердечного і працьовитого народу України. (...) Нас об'єднують не тільки спільна доля і родинні зв'язки, а й прагнення дружити і ладнати з сусідами. Упевнений, що в сьогоднішніх непростих умовах не тільки можливо, а й необхідно розмовляти мовою миру заради нинішнього і майбутніх поколінь слов'янських народів. Іншої альтернативи немає", - цитує диктатора агентство БелтТА.

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При цьому Лукашенко не посоромився додати побажання українцям "мирного неба і громадянської злагоди".

Від імені Ірану привітання опублікувала пресслужба Міністерства закордонних справ країни.

"Ісламська Республіка Іран вітає уряд і народ України з Днем Незалежності", - йдеться в публікації відомства в Х (колишній Твіттер).

Примітно, що платформа Х прикріпила до цієї публікації довідку, яка вказує на те, що Іран є ключовим союзником Росії і поставив їй тисячі безпілотників та інших озброєнь якраз для війни проти України.

Інші "привітання" України з Днем Незалежності

Як писав УНІАН, напередодні США зробили Україні по-справжньому корисний подарунок до Дня Незалежності. Джо Байден оголосив про передачу Україні нового пакета американської військової допомоги і в розмові з Володимиром Зеленським висловив свою "непохитну підтримку".

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, яка сьогодні перебуває в Україні з візитом, теж привітала Україну анонсом нових поставок військової допомоги. Вона надійде протягом тижня.

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