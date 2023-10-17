Лукашенко заявив, що "ситуація в світі загострюється".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив у вівторок, що Білорусь та Іран повинні "тісно" співпрацювати, щоб протистояти "атакам заходу".

Він також звинуватив "недружні країни", такі як США та інші західні країни, у використанні нескінченної напруженості на Близькому Сході для ущемлення Ірану, пише Politico.

"Ситуація в світі загострюється. Наша відповідь: нам слід більш тісно співпрацювати один з одним, співпрацювати у протидії цим атакам", - сказав Лукашенко віце-президенту Ірану Мохаммаду Мохберу у вівторок в Мінську.

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"Тиск, який чиниться на наші держави, безпрецедентний", - сказав Лукашенко Мохберу. "Але ви вже навчилися певною мірою протистояти цьому, і ваш досвід цінний для нас".

Відносини Білорусі та Ірану

Іран і Білорусь мають давні дипломатичні відносини. Раніше цього року Лукашенко відвідав президента Ірану Ебрагіма Раїсі в Тегерані, і лідери підписали "Дорожню карту співпраці" між двома країнами.

Україна і захід піддали Іран санкціям і засудили його за постійну підтримку Росії в ході триваючої війни в Україні, включаючи постачання Кремлю дронів-камікадзе "Шахед", які використовуються для атак на українські цивільні об'єкти, і консультування Москви про те, як обійти міжнародні санкції.

За повідомленням іранського Державного інформаційного агентства IRNA, під час візиту Мохбера в Білорусь Іранський чиновник має намір зустрітися з кількома білорусами для "двосторонніх переговорів на високому рівні". Очікується, що одноденний візит призведе до прийняття нового документа про співпрацю, спрямованого на зміцнення "зв'язків між двома країнами".