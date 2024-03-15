Вони обіцяють швидку відповідь.

Країни "Групи семи" попередили Іран, що застосують проти нього значні санкції, якщо він постачатиме Росії балістичні ракети.

У США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії та Японії дуже стурбовані повідомленнями про те, що Іран розглядає таку можливість після того, як вже поставив дрони-камікадзе для атак проти мирних українців, пише Le monde.

"Якщо Іран почне постачати балістичні ракети або пов'язані з ними технології до Росії, ми будемо готові відповісти швидкими і скоординованими діями, в тому числі новими значними санкціями", - йдеться у спільній заяві.

Вашингтон не може підтвердити, що Росія вже отримала ракети, однак співробітник Білого дому на умовах анонімності попередив про "реальний ризик того, що це може статися".

"Один з варіантів, який ми розглядали [на G7], - це припинення польотів до Європи авіакомпанії Iran Air", - каже він.

Що відомо про передачу балістичних ракет Росії:

Нагадаємо, західні ЗМІ неодноразово повідомляли про ймовірність відправки в Росію іранських ракет типу "земля-земля".

Наприкіні лютого Reuters написало, що Москва вже отримала близько 400 балістичних ракет. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спростував ці слова.

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