Хав'єр Новелл був наймолодшим єпископом в історії Іспанії, він підтримував екзорцизм та виступав проти абортів.

В Іспанії назріває серйозний скандал, який вже тривожить Ватикан. Єпископ Хав'єр Новелл, якому 52 роки, вирішив зректися сану заради кохання. Він хоче будувати стосунки з 38-річною жінкою, яка пише еротичні романи з сатанинськими мотивами, має двох дітей та вже перебувала у шлюбі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Роман єпископа та розлученої жінки вже назвали скандальним. Хав'єр Новелл був наймолодшим єпископом в історії Іспанії, свій сан він отримав 12 років тому. За цей час Новелл показав себе консервативною людиною. Люди з єпископату, яким керував закоханий чоловік, вбачають у його рішенні "диявольські підступи".

Читайте такожДружина Байдена порушила 230-річну традицію в Білому доміЄпископ виступав проти одностатевих стосунків, не схвалював аборти та не підтримував евтаназію. Окрім цього, він вірив в екзорцизм та був прихильником так званого вигнання демонів. Саме остання риса Новелла дещо резонує з хобі його обраниці, яка пише романи на еротичні теми та нерідко вплітає у свої історії сатанинські мотиви.

У Ватикані рішення єпископа не схвалили. Папський нунцій вже приїхав в Іспанії з повідомленням від Папи Римського, який стурбований цією історією.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Папа Римський може зректися Престолу.

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Автор: Поліна Кузенко