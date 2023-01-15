Він зазначив, що РФ вторглася в Україну не для захисту російськомовних, а обмежити їх у праві вільно висловлювати свої думки російською, тому що вільнодумство становить проблему для Кремля.

Американський історик Тімоті Снайдер назвав дві помилки західних експертів у сприйнятті РФ та її війни проти України.

В інтерв'ю-подкасті для видання Foreign Affairs, він назвав однією з проблем ставлення до російського аргументу про "захист російськомовних українців". За словами історика, насправді про це ніколи не йшлося, навпаки, російськомовні люди в Україні у 2014 році мали свободу вільно говорити те, що хочуть, тоді як російськомовні в самій РФ не могли собі такого дозволити.

Як підкреслив Снайдер, саме вільне висловлювання поглядів російською мовою є однією з причин того, що Україна стала проблемою для Кремля.

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"Росія збиралася вторгнутися в Україну не для захисту російськомовних. Вона планувала вторгнутися, щоб обмежити їх. Тому що російськомовні в Україні - це проблема для Росії", - пояснив він.

Інше помилкове сприйняття, на думку історика, це те, що експерти вважали ситуацію 2014 року як українську слабкість і не враховували, наскільки окупація Криму обурила українців.

"Для багатьох західних оглядачів той факт, що РФ окупувала Крим, здавався певною мірою природним, але для українців це було принизливим і тим, з чим змиритися не можливо", - сказав Снайдер.

Він висловив думку, що світ прогавив і появу "ультраправих захоплень російського політичного діалогу". "Ми спостерігали появу профашистського способу бачення світу, але в той час ми дійсно не звернули на це належну увагу", - додав історик.

Характеризуючи середину 2000-тисячних Снайдер зазначив, що у 2004-2005 роках "українці зробили те, чого росіянам ніколи не вдавалося", а саме змусили владу рахуватись із результатами виборів. Путін "досяг успіху там, де зазнали невдачі українські претенденти на тиранію - він був призначений наступником Єльцина і після цього вибори не мали жодного значення", зазначив історик.

Також Снайдер звернув увагу на вразливість Заходу до пропаганди РФ в соцмедіа, яка буда дуже поширена в 2014 році. Визнання цього факту підготувало західне суспільство до зміни ставлення до України в 2022 році, підсумував історик.

Російська пропаганда у Європі

З моменту анексії Криму в 2014 році, Росія витратила на свою пропаганду в Європі сотні мільйонів доларів. Вона активно лобіювала свої інтереси за допомогою фейків і обману. Для цього російські дипломати навіт обаровували західних політиків цінними подарунками.

Також велику увагу Кремль приділяв і продожує приділяти пропагнді в соцмережах. Російська фабрика тролів активно розганяє там фейкові новини і антиукраїнські посили.

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