Російська пропаганда продовжує просувати наратив про те, як "Європа замерзає без російського газу". До чергового фейкового сюжету планували залучити жителя Німеччини, але той різко "відшив" росіян.
Як повідомляє Телеграм-канал NEXTA Live, російська пропагандистка сконтактувала з чоловіком, який мешкає у Німеччині, та зробила йому дивну пропозицію. В аудіоповідомленні росіянка заявила, що пропаганда готує сюжет про те, як німці "замерзають" у холодних кімнатах, не мають коштів для оплати комунальних послуг і нібито купують нерухомість у російському Калінінграді.
Пропагандистка зазначає, що для сюжету чоловіку потрібно поскаржитися на комунальні платежі, попозувати у шкарпетках та награно торкатися "холодних" батарей. Втім, чоловік різко "відшив" росіянку.
"Батареї в мене у квартирі дуже гарячі, ходжу босоніж. Ніхто з німців в ніякий Калінінград не їде зимувати, але жарт в цілому смішний. До речі, з моєю зарплатою у 300 тисяч рублями заплатити 100 євро комуналки не створює великої проблеми. Як підсумок: участі у ганебній та гнилій роспропаганді я брати не збираюся. Слава Україні!", - відповів чоловік.
Після цього пропагандистка швидко підчистила діалог, але захоплення екрану та скриншоти вже були зроблені. На останок росіянка заявила, що їй "щиро шкода" чоловіка з Німеччини. Він відповів із сарказмом.
"Дякую за співчуття. Перепрошую, сідаю у літак на Кіпр, лечу постраждати про своє холодне і голодне життя", - додав чоловік та заблокував пропагандистку.
Російська пропаганда
Росія постійно поширює ту чи іншу дезінформацію, покликану маніпулювати громадською думкою і формувати у людей необхідну Кремлю точку зору.
Зокрема, вони брехали про "репресії" населення на звільнених від російських окупантів українських територіях. Також РФ поширювала у Скадовську фейкові листівки нібито від ЗСУ. У них містяться погрози для російськомовних жителів міста.
Також російські окупанти поширюють дезінформацію про те, що нібито Україна, у багатьох регіонах якої тривають стабілізаційні відключення електроенергії після обстрілів РФ, експортує енергію в країни ЄС.
А російський фейк про біологічну зброю в Україні довелося спростовувати представникам ООН.