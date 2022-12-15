Чоловік показав, за якому схемою роспропаганда готує фейки про Європу, яка "замерзає".

Російська пропаганда продовжує просувати наратив про те, як "Європа замерзає без російського газу". До чергового фейкового сюжету планували залучити жителя Німеччини, але той різко "відшив" росіян.

Як повідомляє Телеграм-канал NEXTA Live, російська пропагандистка сконтактувала з чоловіком, який мешкає у Німеччині, та зробила йому дивну пропозицію. В аудіоповідомленні росіянка заявила, що пропаганда готує сюжет про те, як німці "замерзають" у холодних кімнатах, не мають коштів для оплати комунальних послуг і нібито купують нерухомість у російському Калінінграді.

Пропагандистка зазначає, що для сюжету чоловіку потрібно поскаржитися на комунальні платежі, попозувати у шкарпетках та награно торкатися "холодних" батарей. Втім, чоловік різко "відшив" росіянку.

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"Батареї в мене у квартирі дуже гарячі, ходжу босоніж. Ніхто з німців в ніякий Калінінград не їде зимувати, але жарт в цілому смішний. До речі, з моєю зарплатою у 300 тисяч рублями заплатити 100 євро комуналки не створює великої проблеми. Як підсумок: участі у ганебній та гнилій роспропаганді я брати не збираюся. Слава Україні!", - відповів чоловік.

Після цього пропагандистка швидко підчистила діалог, але захоплення екрану та скриншоти вже були зроблені. На останок росіянка заявила, що їй "щиро шкода" чоловіка з Німеччини. Він відповів із сарказмом.

"Дякую за співчуття. Перепрошую, сідаю у літак на Кіпр, лечу постраждати про своє холодне і голодне життя", - додав чоловік та заблокував пропагандистку.

Російська пропаганда

Росія постійно поширює ту чи іншу дезінформацію, покликану маніпулювати громадською думкою і формувати у людей необхідну Кремлю точку зору.

Зокрема, вони брехали про "репресії" населення на звільнених від російських окупантів українських територіях. Також РФ поширювала у Скадовську фейкові листівки нібито від ЗСУ. У них містяться погрози для російськомовних жителів міста.

Також російські окупанти поширюють дезінформацію про те, що нібито Україна, у багатьох регіонах якої тривають стабілізаційні відключення електроенергії після обстрілів РФ, експортує енергію в країни ЄС.

А російський фейк про біологічну зброю в Україні довелося спростовувати представникам ООН.

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