Активна пропаганда сформувала у більшості росіян так званий "змінений стан свідомості", за якого багато людей ніби й "усвідомлюють жахливу правду, але сприймають її як норму".

Минулий рік показав, що Росія не така сильна, як здавалася, а Україна – не така слабка. Але 2023 рік буде складним через те, що Захід досі не готовий до російської поразки у війні і не уявляє, як будувати відносин з Росією, що програла.

Крім того, продовженню війни проти України сприяє саме російське суспільство, бо воно деградувало настільки, що "не розрізняє добра і зла", йдеться у матеріалі Вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA), який опублікував думки експертів з цього приводу, передає Голос Америки.

Як переконані аналітики, "агресія Росії продовжиться, адже Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що він налаштований на тривалу конфронтацію" і може розраховувати на підтримку росіян.

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На думку колишнього журналіста британського журналу Economist, а зараз старшого наукового співробітника CEPА Едварда Лукаса, у РФ слід чекати подальшу мобілізацію, а через неефективне командування військом, він прогнозує "більше грабунку, дезертирства, капітуляції та навіть заколотів, відступів і поразок". На думку аналітика, така ситуація призведе до тиску всередині Кремля, і якщо він переросте у якісь події, то він прогнозує їх на серпень.

При цьому експерт наголосив, що занепокоєний неготовністю Заходу до такого розвитку подій. Він деталізував, що його турбує, що західні політики замість того, щоб реально дивитися на стан російського суспільства навіть після відходу Путіна і зміни режиму, можуть захотіти дати шанс новій російській владі.

Він прогнозує, що вони можуть почати тиснути на Україну, щоб вона пішла на територіальні та політичні поступки, і таким чином, може створитися ситуація, коли Україна "виграє війну, але програє мир".

"Україна може не повернути всі свої втрачені території, не отримати надійних гарантій безпеки, а агресор залишиться безкарним", – припустив експерт.

Водночас він додав, що такого результату ще можна уникнути, якщо Захід краще підготується до "постпутінської Росії". І це набагато краще, ніж взагалі не виграти війну, вважає Лукас.

У свою чергу російська дослідниця Ксенія Кирилова вважає, що війна триватиме цілий рік попропри українські успіхи на фронті, західну підтримку і санкції, які матимуть ще більший вплив на російську економіку.

Але навіть з меншими економічними ресурсами Москва продовжуватиме агресію, бо війну підтримуватимуть росіяни, вважає Кирилова, яка спеціалізується на вивченні російського суспільства та пропаганди.

"Російське суспільство стало основним ресурсом, який забезпечує "запас міцності" для режиму Путіна", – вважає дослідниця, яка виїхала з РФ після анексії Криму.

Вона зазначила, що з того часу, а особливо за час війни, активна пропаганда сформувала у більшості росіян так званий "змінений стан свідомості", за якого багато людей певною мірою ніби й "усвідомлюють жахливу правду, але сприймають її як норму".

Кирилова сказала, що пропагандистські наративи з кожним місяцем стають дедалі цинічнішими, що влада вже не приховує факту, що Росія почала війну за нові території.

Пропагандисти рекомендують росіянам "відмовитися від особистого добробуту в обмін на туманну концепцію єдності, заради геополітичної експансії". І це "не викликає жодного когнітивного дисонансу в аудиторії", підкреслила Кирилова.

Кирилова пояснила, що тих, хто готовий померти на війні Путіна проти України меншісь, але більшість - конформісти. Вона додала, що російське суспільство не здригається від повідомлень про воєнні злочини своєї влади і співгромадян, про які значна частина з них знає.

"Більшість росіян готові схвалити будь-яку жорстокість в ім’я ілюзорних цілей, що дає можливість Кремлю продовжувати руйнувати українську інфраструктуру, завдаючи страждань мільйонам людей", – сказала Кирилова.

На її думкуї, такий стан російського суспільства означає, що "навіть у разі поразки Росії та зміни режиму з суспільством доведеться багато працювати".

"Людей, яких обманули, можна переконати, але тих, чиї моральні норми серйозно деградували, для кого добро і зло буквально помінялися місцями, буде важко перемогти", – підкреслила Кирилова.

Про те, що росіяни взагалі не розуміють, що таке воєнні злочини, оскільки у суспільстві "це не проговорюється", сказав і Євген Ерліх, військовий кореспондент телеканалу "Настоящее время".

"Існує стійке розуміння: є мир, антитеза миру – війна. Таким чином, вбивство в мирний час – це злочин, а у воєнний час, особливо якщо ти вбиваєш ворога, це доблесть: чим більше ти вбив, тим більше заслуговуєш похвал і нагород. Відповідно, всі, хто вороги, заслуговують смерті, з ворогами ти можеш боротися будь-якими способами", – пояснив точку зору росіян він.

Військовий журналіст зазначив, що замість того, щоб пояснювати російським солдатам правила ведення війни, описані у міжнародних документах, командири підрозділів перед вторгненням в Україну, говорять їм, що вони заходять в "країну, де командують нацисти та бандерівці", тому убивати треба без розбору.

Підтримка війни в РФ

У британській розвідці на початку грудня 2022 року повідомили про значне зменшення підтримки так званої "спеціальної військової операції" серед населення РФ. Попри зусилля російської влади щодо забезпечення контролю над інформаційним простором, війна стає все відчутнішою для багатьох росіян.

Також про те, що в російському суспільстві меншає підтримка збройної агресії проти України, заявляла й заступник міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, це пов'язано зі страхом смерті.

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