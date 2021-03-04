Маттео Ренці отримав конверт з гільзами для зброї / фото REUTERS

Колишній глава італійського уряду Маттео Ренці отримав конверт із двома гільзами для вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на La Repubblica.

Конверт був надісланий безпосередньо до Сенату, членом якого є Ренці. Жодних письмових повідомлень за даними джерел у ньому не було.

Усі партії, починаючи від ультраправої Ліги і закінчуючи Рухом 5 зірок, включаючи Forza Italia і Демократичну партію, висловили свою солідарність з колишнім прем'єр-міністром (2014-2016 роки).

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Політики засудили атмосферу ненависті довкола Ренці.

Маттео Ренці, який у січні викликав політичну кризу, підірвавши коаліцію тодішнього глави уряду Джузеппе Конте, який був змушений подати у відставку, зараз непопулярний в Італії.

Згідно з опитуванням, проведеним Ipsos наприкінці лютого для головної італійської щоденної газети Corriere della Sera, у списку 12 політичних діячів перше місце займає міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца з 40% позитивними думками, а останнє Маттео Ренці з лише 12% схвальних думок.

Зазначимо, що лист з кулями для зброї - типовий засіб залякування політиків і великих бізнесменів в Італії.

Уряд в Італії: що відомо

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Автор: УНІАН