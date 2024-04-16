За даними видання, міністр оборони Ізраїлю Галант не може дозволити запускати балістичні ракети по своїй території без відповіді.

В Ізраїлю немає іншого вибору, окрім як відповісти на безпрецедентну ракетну та безпілотну атаку, здійснену Іраном минулими вихідними. Про це пише Axios із посиланням на офіційного представника США та інше джерело, поінформоване про розмову міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Зазначається, що адміністрація Джо Байдена та кілька інших західних країн, які є союзниками Ізраїлю, закликають уряд Біньяміна Нетаньяху не поспішати з помстою проти Ірану, яка може призвести до регіональної війни. При цьому генерал Герці Галеві, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю, заявив, що "Ізраїль розглядає наступні кроки" і що "на запуск такої кількості ракет і безпілотників на територію Ізраїлю буде реакція у відповідь".

"Водночас Галант під час телефонної розмови в неділю сказав Остіну, що Ізраїль не може дозволити запускати балістичні ракети по своїй території без відповіді", - пише видання.

Водночас у публічному звіті Ізраїлю щодо розмови йдеться, що Галант висловив "глибоку вдячність" Остіну за співпрацю та координацію між Армією оборони Ізраїлю, армією США та іншими міжнародними партнерами для протидії нападу Ірану.

"Міністр Галант підкреслив, що оборонні структури Ізраїлю залишаються напоготові та готові протистояти додатковим загрозам", - йдеться в повідомленні.

При цьому у Пентагоні заявили, що Остін "підкреслив, що, хоча США не прагнуть до ескалації, ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів для захисту Ізраїлю та громадян США". При цьому Остін поінформував Галанта про свої консультації з партнерами та союзниками "для зміцнення міжнародної рішучості перед лицем іранської агресії" та можливість створити "стратегічний альянс для протидії загрозі з боку Ірану".

Атака Ірану по Ізраїлю – що відомо

У ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль - було запущено не менше сотні дронів і ракети. Армія оборони Ізраїлю заявила, що збила більшість повітряних цілей.

ПРи цьому внаслідок удару було поранено щонайменше 12 людей, серед них семирічна дитина. Під час атаки було незначно пошкоджено авіабазу Неватим у пустелі Негев.

Президент США Джо Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху в неділю переконав його не атакувати Іран у відповідь на повітряну атаку в ніч на 14 квітня.

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