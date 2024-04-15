Попри те, що Ізраїль відбив усі повітряні цілі, в Ірані визнали цю атаку "успішною".

Після того, як Іран запустив сотні дронів та ракет проти Ізраїлю, військове керівництво країни повідомило, що "місію виконано". Коли Тегеран здійснював свою першу пряму атаку проти свого давнього ворога, то хотів продемонструвати свою силу, через яку багаторічна тіньова війна між країнами стала відкритою. Про це пише Financial Times.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, жоден з 170 безпілотників не потрапив до повітряного простору країни, 25 з 30 крилатих ракет було збито ще до того, як вони перетнули кордони Ізраїлю, а більшість зі 120 балістичних ракет були знищені ізраїльськими системами ППО.

"Проте всередині ісламського режиму операція була сприйнята як успіх: вивірена відповідь, спрямована на відновлення його стримуючого потенціалу і зміцнення іміджу серед регіональних маріонеток і внутрішніх лоялістів", - йдеться у матеріалі.

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Також така атака розглядалася як доказ того, що Тегеран має намір підтвердити свої погрози та готовність проводити рішучі дії, якщо його спровокують.

"Послання Ірану було чітким: ми божевільніші, ніж ви собі уявляєте, і ми готові витримати наслідки війни, якщо це буде необхідно", - зазначив інсайдер режиму.

Автори публікації наголошують, що рішення про прямий напад на Ізраїль стало для верховного лідера аятоли Алі Хаменеї "значною політичною авантюрою", який зазвичай дотримується політики "стратегічного терпіння" щодо відносин з США та Ізраїлем.

"Це означає, що найвища посадова особа республіки намагається уникати прямого конфлікту, навіть після того, як вона звинуватила Ізраїль у вбивстві іранських вчених-ядерників і співробітників служб безпеки всередині республіки. Замість цього він зробив ставку на асиметричну війну і використання регіональних маріонеток, таких як "Хізболла", а також ополченців в Іраку і Сирії", - додають у виданні.

Відомо, що атака Ірану була здійснена у відповідь на ймовірний ізраїльський удар по консульству країни в Дамаску, внаслідок чого загинуло семеро членів Революційної гвардії, серед яких двоє старших офіцерів. Проте іранські офіційні особи не один раз говорили, що республіка хоче уникнути більш широкої регіональної війни або прямого конфлікту з Ізраїлем. Проте у Тегерані вважають, що удар по Дамаску перетнув червону лінію та занепокоєні тим, що відсутність відповіді "лише заохотить Ізраїль до подальших погроз і зобразить Іран слабким", каже інсайдер режиму.

За словами іранських офіційних осіб, БпЛА та ракети були спрямовані на авіабазу та розвідувальний центр, які, на їхню думку, Ізраїль використовував під час свого удару по консульству в Дамаску 1 квітня.

"Це правда, що Ізраїль перехопив велику кількість безпілотників-"камікадзе". Але, запустивши шквал безпілотників, Іран мав на меті придушити багатошарову протиповітряну оборону Ізраїлю, щоб його ракети змогли проникнути в систему. Ісламській республіці вдалося вразити ключову військову базу сімома ракетами", - зауважив консервативний іранський політик Хамід-Реза Тарагі.

Своєю чергою ізраїльські військовослужбовці повідомили, що цей обстріл завдав мінімальної шкоди авіабазі на півдні країни. Також під час нічної атаки не було загиблих, проте серйозно було поранено дитину уламками після одного з перехоплень ворожої цілі.

За словами генерал-майора, командувача гвардії Хоссейна Саламі, іранська атака "могла бути набагато масштабнішою, але ми обмежилися лише тими об'єктами, які режим використовував для нападу на консульство".

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що перед атакою Тегеран передав Вашингтону, що його "операція буде обмежена з метою законної оборони і покарання Ізраїлю". Це може говорити про те, що країна хотіла б уникнути будь-якої ескалації у відносинах з США.

"Це був акт покарання, який тепер закінчився. Якщо вони (Ізраїль - УНІАН) припустяться ще однієї помилки, Іран відповість у набагато більшому масштабі. Але ми вважаємо, що ні американці, ні інші сторони не зацікавлені в розширенні конфлікту", - попередив колишній посол Дастмалчян.

Напад Ірану на Ізраїль: що відомо

В ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет та безпілотників. Ізраїльський контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що майже 99% повітряних цілей було збито. Також через атаку постраждало 12 людей, серед яких 7-річна дитина.

Також повідомлялось, що напад Ірану на Ізраїль негативно вплине на позиції РФ у війні в Україні. За словами співробітниці американського аналітичного центру RAND Мішель Грізе, якщо Іран буде учасником ширшого конфлікту, то він не зможе забезпечити Росію необхідною зброєю.

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