Авіація рівняє з землею місця скупчення терористів.

Після того, як сьогодні вранці Ізраїль масовано обстріляли ракетами з Сектора Гази, а також на територію країни проникли палестинські бойовики з ХАМАС, ізраїльська армія атакує позиції палестинців

Як повідомляє News.sky, авіація рівняє з землею місця скупчення терористів. Є інформація, що в цих будівлях базувалися чиновники Хамасу.

"В останні кілька хвилин ми стали свідками очевидного повітряного удару по місту Гази. Судячи з усього, було влучання у висотну будівлю, в результаті чого спалахнуло полум'я і піднявся густий чорний дим... військовий представник Ізраїлю підтвердив, що країна завдає ударів по цілях в Секторі Гази з повітря і що наземні операції неминучі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ТАСС бойове крило ХАМАС — угруповання "Бригади Ізеддіна аль-Кассема" виступило з загрозою, що у відповідь на "руйнування палестинської вежі в Газі буде завдано удару по Тель-Авіву".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдала удару по двох висотних будівлях у Газі, де знаходилися військові об'єкти ХАМАС, повідомляє The Times of Israel.

"Терористична організація ХАМАС навмисно розміщує свої військові об'єкти у самому центрі цивільного населення Сектору Гази. Перед завданням удару ЦАХАЛ заздалегідь попередив мешканців будівлі та попросив їх евакуюватися", - заявили в Ізраїлевій армії. Судячи з відео, одну з будівель повністю зруйновано.

Атака на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики палестинського ісламського руху ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю. По Ізраїлю випустили понад 2000 ракет.

ХАМАС захопив військову базу Ізраїлю. У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі". Зараз армія Ізраїлю контратакує бойовиків ХАМАС, які скоїли напад на її території.

Радбез ООН збереться на екстрене засідання через атаку ХАМАС на Ізраїль.

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