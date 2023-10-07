Після того, як сьогодні вранці Ізраїль масовано обстріляли ракетами з Сектора Гази, а також на територію країни проникли палестинські бойовики з ХАМАС, ізраїльська армія атакує позиції палестинців
Як повідомляє News.sky, авіація рівняє з землею місця скупчення терористів. Є інформація, що в цих будівлях базувалися чиновники Хамасу.
"В останні кілька хвилин ми стали свідками очевидного повітряного удару по місту Гази. Судячи з усього, було влучання у висотну будівлю, в результаті чого спалахнуло полум'я і піднявся густий чорний дим... військовий представник Ізраїлю підтвердив, що країна завдає ударів по цілях в Секторі Гази з повітря і що наземні операції неминучі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ТАСС бойове крило ХАМАС — угруповання "Бригади Ізеддіна аль-Кассема" виступило з загрозою, що у відповідь на "руйнування палестинської вежі в Газі буде завдано удару по Тель-Авіву".
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдала удару по двох висотних будівлях у Газі, де знаходилися військові об'єкти ХАМАС, повідомляє The Times of Israel.
"Терористична організація ХАМАС навмисно розміщує свої військові об'єкти у самому центрі цивільного населення Сектору Гази. Перед завданням удару ЦАХАЛ заздалегідь попередив мешканців будівлі та попросив їх евакуюватися", - заявили в Ізраїлевій армії. Судячи з відео, одну з будівель повністю зруйновано.
Атака на Ізраїль
7 жовтня 2023 року бойовики палестинського ісламського руху ХАМАС завдали з Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю. По Ізраїлю випустили понад 2000 ракет.
ХАМАС захопив військову базу Ізраїлю. У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі". Зараз армія Ізраїлю контратакує бойовиків ХАМАС, які скоїли напад на її території.
Радбез ООН збереться на екстрене засідання через атаку ХАМАС на Ізраїль.