Він емоційно звернувся до американців.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на заяву Джо Байдена про вихід з передвиборчих перегонів.

В коментарі CNN він назвав діючого американского лідера "найгіршим президентом за всю історію країни". Також він впевнений, що віце-президентку Камалу Гарріс йому буде легше перемогти, ніж Байдена, якщо вона балотуватиметься на цю посаду.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп назвав Байдена шахраєм та заявив, що політик ніколи не був придатним для виконання обов'язків президента.

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"Всі, хто його оточував, включаючи його лікаря і ЗМІ, знали, що він не здатний бути президентом, і він ним не був - а тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон, абсолютно неперевірених і неперевірених, багато з них з в'язниць, психіатричних лікарень, а також рекордна кількість терористів. Ми сильно постраждали від його президентства, але ми дуже швидко виправимо завдану ним шкоду", - написав він.

Байден вийшов з перегонів

Сьогодні ввечері президент Сполучених Штатів Америки офіційно повідомив, що вирішив не балотуватися на новий строк. Це перший за останні десятиліття випадок, коли діючий лідер відмовився від переобрання.

Згодом він офіційно підтримав кандидатуру своєї віце-президентки Камали Гарріс, однак вона про своє висування ще не оголошувала.

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