Ці компанії надавали пряму або опосередковану підтримку російським військовим, а тому є співучасниками безглуздої війни Путіна в Україні.

Канада запроваджує санкції проти 33 компаній з російського оборонного сектору.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади.

Зокрема, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі сьогодні оголосила про застосування нових санкцій відповідно до положень про спеціальні економічні заходи у відповідь на незаконне і невиправдане вторгнення Росії в Україну.

Нові заходи запроваджують обмеження стосовно 33 компаній з російського оборонного сектору. Ці компанії надавали пряму або опосередковану підтримку російським військовим, і тому є "співучасниками безглуздої війни президента Володимира Путіна в Україні, яка принесла біль і страждання".

Зазначається, що оскільки світ реагує на жахливі події у Бучі та в усій Україні, ці заходи слугують нагадуванням, що Канада буде лідером у притягненні Путіна і його посібників до відповідальності за їхні жахливі, незаконні і невиправдані дії.

Крім того, наголошується, що Канада використає кожний наявний інструмент, аби порушення міжнародного права в Україні були повністю розслідувані.

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