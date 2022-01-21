Позика надається для підтримки економічної стійкості України та її реформ у сфері державного управління.

В уряді Канади пояснили мету надання Україні позики у розмірі до 120 мільйонів канадських доларів.

Як сказано на сайті уряду Канади, міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Сейджжан і міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосили про надання позики у розмірі до 120 мільйонів канадських доларів для підтримки економічної стійкості України та її реформ у сфері державного управління.

Крім того, Канада запропонувала надати грант у розмірі 6 мільйонів канадських доларів для технічної допомоги на реалізацію кредиту.

Читайте такожУ Міноборони відмовились коментувати неофіційні повідомлення щодо іноземного озброєнняКанадські і українські посадовці вже зустрічаються для обговорення потенційних умов позики і часових рамок для його реалізації.

У зв'язку з цим сказано, що сьогоднішнє зобов'язання Канади свідчить про те, що ця країна продовжить підтримувати Україну та її народ. Також зазначається, що ця допомога допоможе зміцнити економіку України на тлі агресивних зусиль Росії зі дестабілізації економічної системи України. Ці агресивні дії продовжують ставити під загрозу мир і безпеку у Європі. Разом з союзниками Канада закликає Росію до деескалації і взаємодіяти в рамках конструктивного діалогу.

"Українці завжди можуть розраховувати на Канаду, яка буде поруч, коли необхідно. Завдяки спільній роботі ми можемо зміцнити економіку і допомогти реалізації управлінських реформ. Я дозволив надати цю запропоновану позику для підтримки здатності України задовольняти потреби її населення на тлі агресивних дій Росії. Це лише один крок у сприянні побудови безпечного майбутнього для українців, і я продовжу вивчати шляхи для підтримки України", - наголосив Сейджжан.

Нагадаємо, раніше в МЗС Канади висловились щодо надання Україні озброєння на тлі можливого вторгнення РФ. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявляє, що Канада вивчає варіанти надання Україні озброєння.

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