Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України лише "підбадьорила Путіна", вважає голова МЗС Дмитро Кулеба.

Києву не потрібні сурогати статусу кандидата в Європейський Союз, які демонструють другосортне ставлення до України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Твіттер.

Міністр зазначає, що стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, яку практикували деякі столиці ЄС протягом останніх років, "зазнала невдачі", і від такого підходу треба відмовитися.

"Це лише підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України, та образливі почуття українців", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

8 квітня під час візиту до Києва фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Україна вже його заповнила й передала Євросоюзу.

Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Зеленський сподівається, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

Тим часом президент Франції Емануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС, швидше за все, займе "кілька років, можливо, кілька десятиліть". Він запропонував створити новий тип "європейської політичної спільноти", яка дозволить Україні та іншим країнам приєднатися до "основних європейських цінностей". Водночас Макрон зазначив, що приєднання до нього не гарантує майбутнє членство в ЄС.

В Офісі президента України розкритикували пропозицію "окремих західних політиків" створити альтернативу вступу нашої держави до Євросоюзу.

"Хороша міна при поганій грі - так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в Європейському Союзі символічними форматами. Десятки тисяч українців заплатили своїм життям за європейський вибір не заради нової серії гри в наперстки. Україна повинна отримати статус країни-кандидата", - заявив Михайло Подоляк.

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