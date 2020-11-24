2 грудня загальнонаціональний карантин, що діяв з початку листопада, завершиться і в силу знову вступлять обмеження на регіональному рівні.

З 15 грудня Англія скоротить карантин для приїжджаючих з-за кордону з нинішніх 14 днів до 5 днів.

Читайте такожУ Німеччині хочуть послабити карантинні обмеження на Новий рік і РіздвоПісля цього вони зможуть зробити тест на COVID-19, якщо він виявиться негативним, то карантин закінчиться. Про це оголосив сьогодні, 24 листопада, міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс, передає kommersant.

Тест буде готовий протягом 24-48 годин, тобто фактично карантин після приїзду триватиме шість-сім днів. Люди, які хочуть скористатися цією схемою, повинні будуть забронювати тестування ще до поїздки. Тест повинна проводити одна з затверджених урядом компаній, коштувати він буде від 65 до 120 фунтів стерлінгів (від $87 до $160).

"Нова стратегія з тестування дозволить нам більш вільно подорожувати, бачитися з близькими і займатися міжнародним бізнесом. Надаючи людям можливість зробити тест на п'ятий день, ми також підтримуємо туристичну галузь, яка продовжує відновлюватися після впливу пандемії»,— заявив Шаппс. За його словами, збереження п'ятиденного карантину дає більш точні результати і знижує ймовірність хибнопозитивних результатів у порівнянні з тестуванням безпосередньо в день приїзду.

Вчора прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про те, що 2 грудня загальнонаціональний карантин, що діяв з початку листопада, завершиться і в силу знову вступлять обмеження на регіональному рівні.

Коронавірус в Британії

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Автор: УНІАН