Хана закликають припинити виконання обов'язків у міжнародному суді з воєнних злочинів на час проведення розслідування.

Щодо головного прокурора Каріма Хана керівний орган Міжнародного кримінального суду (МКС) ініціює зовнішнє розслідування у зв'язку з імовірним проступком сексуального характеру.

Про це розповіли два поінформованих джерела Reuters. Зазначається, що у внутрішньому документі, поширеному серед держав-членів МКС, Хана закликають припинити виконання обов'язків у міжнародному суді з воєнних злочинів на час проведення розслідування.

Офіс Хана запропонував адресувати запитання з цього приводу його адвокату. Водночас він відкинув звинувачення в неналежній поведінці, про які було повідомлено керівному органу суду. Хан заявив, що звинувачення в неправомірних діях збіглися з кампанією дезінформації проти його офісу.

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Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Reuters, що зовнішнє розслідування було погоджено на засіданні ключової групи керівного органу суду - Асамблеї держав-учасниць.

Однак виданню не вдалося з'ясувати, хто проводитиме розслідування. У внутрішньому документі йдеться про те, що незалежний внутрішній орган з оцінки питань поведінки мав провести офіційне розслідування звинувачень, коли про них стало відомо.

Документ також говорить про те, що на Хана чиниться тиск з метою змусити його залишити посаду і дозволити одному із заступників взяти виконання обов'язків на час розслідування.

"Прокурор повинен негайно відійти вбік, щоб створити умови для проведення незалежного розслідування", - наголошується в документі.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що ймовірна жертва у справі Хана не впевнена в незалежності внутрішнього органу суду, майбутній голова якого є колишнім співробітником апарату Хана.

Що таке МКС

МКС - постійно діючий суд, який може переслідувати осіб за найбільш тяжкі міжнародні злочини. Сюди входять злочини геноциду, агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини.

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