Прем’єр-міністр Польщі попередив, що погоджуватися на вимоги Путіна смертельно небезпечно для Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву кандидата у президенти Кароля Навроцького про готовність відмовитися від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку від лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Відповідний допис прем’єр-міністра з’явився 21 травня на платформі Х.

Туск наголосив, що саме заборони вступу України до Альянсу вимагає російський диктатор Володимир Путін, який наступною вимогою висуне капітуляцію України. І якщо і на це Навроцький погодиться, наголосив Туск, це стане "смертельно небезпечно для Польщі".

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"Перша і найважливіша вимога Путіна до України та Заходу – заборона вступу України до НАТО. Навроцький щойно добровільно підписав цю вимогу. Наступною буде капітуляція та розділ України. Він також підпише. Смертельно небезпечно для Польщі", - написав польський прем’єр-міністр.

Заява Навроцького: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, який разом із мером Варшави Рафалом Тшасковським переміг у другому турі виборів, готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО.

У соцмережі Х Навроцький відреагував на допис лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, в якому той попросив Навроцького та Тшасковського підписати "декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".

"Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі", – заявив Навроцький.

Менцен у своїй декларації пропонує ввести такі заборони: відправляти польських солдатів на територію України, підписувати закон про ратифікацію вступу України до НАТО та підписувати ратифікацію нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі.

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