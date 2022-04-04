Після цього рішення пролунали заклики до інших культурних установ переосмислити "ліниві" інтерпретації та неправильне визначення українського мистецтва та спадку.

Лондонська національна галерея перейменувала картину французського живописця Едгара Дега "Російські танцівниці" на "Українські танцівниці" у відповідь на військову агресію Росії проти України.

Про це повідомила британська газета The Guardian.

"Назва цієї картини є предметом постійних дискусій упродовж багатьох років та висвітлюється у науковій літературі, однак за останній місяць їй надали підвищеної уваги у зв'язку з нинішньою ситуацією. Тому ми вирішили, що зараз слушний момент оновити назву картини, аби вона краще відбивала її сюжет", – заявив представник Національної галереї.

Зазначається, що перейменування картини французького імпресіоніста початку XX століття, що зображує групу танцівниць із вплетеними у волосся стрічками жовтого та синього кольорів, було зроблено після відповідних закликів українців у соцмережах. Зараз вона не виставлена в експозиції, але її нова назва вказується на сайті галереї.

Водночас, як зазначає видання, після цього рішення пролунали заклики до інших культурних установ переосмислити "ліниві" інтерпретації та неправильне визначення українського мистецтва та спадку.

Як повідомляв УНІАН, після того, як Росія почала війну проти України 24 лютого 2022 року, провідні театри світу почали запроваджувати культурні санкції проти організацій, які підтримує Російська Федерація.