Російський РЕБ працює не на захист, а несе загрозу російським громадянам.

Атака по житловим будинкам російського міста Казань була здійснена засобами російської радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

За його словами, російський РЕБ працює "не на захист, а несе загрозу російським громадянам".

"В Казані працює пороховий завод, який важливий для виробництва "Іскандер" і "Калібрів", що вбивають українців. У той же час російське ППО скерувало невідомі дрони на будинки в Казані, аби захистити цей завод, що є частиною логістики вбивства громадян України. Режим Путіна готовий вбивати і українців, і росіян заради "двіжухи" і геноциду", - написав Коваленко.

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Атака на Казань 21 грудня

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 21 грудня дрони атакували російське місто Казань. У Міноборони РФ заявили, що БПЛА застосовували "у три хвилі з різних напрямків".

За даними місцевих пабліків, було зафіксовано 8 прильотів БПЛА: 6 на житлові будинки, 1 над річкою, 1 намагався атакувати промислове підприємство.

Росіяни скаржилися на закриті укриття, у деяких школах міста провели вибіркову евакуацію, тимчасово розміщуючи учнів у підвалах.

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