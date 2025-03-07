Політик раніше висловив намір балотуватися знову, і його шанси на перемогу лише зросли.

Влада Румунії планує відсторонити ультраправого політика Келіна Джорджеску від участі у президентських виборах, запланованих на травень. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Двоє людей, знайомих із ситуацією, повідомили виданню, що кандидатура Джорджеску, ймовірно, буде відхилена через кримінальне розслідування. Звинувачення проти політика включають такі серйозні злочини, як спроба підриву конституційного ладу за допомогою фашистських угруповань, що передбачає потенційне ув'язнення на строк понад 10 років.

"Коли він вийшов із будівлі суду, куди його доставили на допит минулого місяця, Джорджеску віддав нацистське привітання", – пише FT.

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Джорджеску також звинувачують у зв'язкаї з Росією, але сам політик заперечує, що отримував будь-яку допомогу з боку Москви. Втім він визнав, що зустрічався з ідеологом "русского мира" Олександром Дугіним.

Цього тижня російське шпигунське агентство заявило, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла "ключову роль" у скасуванні результатів першого туру президентських виборів у Румунії в грудні, в якому переміг Джорджеску. Також росіяни кажуть, що саме фон дер Ляєн "закликала нинішню владу в Бухаресті заборонити Джорджеску" знову балотуватися. Прес-секретар очільниці Єврокомісії назвав це "неправдивим та надуманим звинуваченням".

Справа Джорджеску в Румунії

Як писав УНІАН, у грудні перший тур президентських виборів в Румунії несподівано виграв малопопулярний політик ультраправих поглядів, який любить Росію і ненавидить НАТО. Незабаром з’ясувалося, що це стало наслідком істотних маніпуляцій і цілеспрямованої інформаційної кампанії, ймовірно, підтриманої РФ та Китаєм.

Конституційний суд Румунії скасував результати голосування і призначив нові вибори президента на травень. Пізніше сам Джорджеску був затриманий за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів.

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