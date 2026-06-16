Суд у Гаазі відхилив основну частину позову України проти РФ щодо Керченської протоки

Арбітражна колегія не присудила жодних відшкодувань та зобов'язала обидві сторони самостійно оплатити судові витрати.

Арбітражний трибунал у Гаазі визнав порушення Росією окремих норм морського права під час будівництва Керченського мосту, проте відхилив претензії України щодо незаконного встановлення Москвою виключного контролю над Керченською протокою, пише Reuters.

Провадження Україна ініціювала у 2016 році, після того як Москва розпочала будівництво 19-кілометрового мосту через Керченську протоку, що з'єднав окупований Крим із територією РФ.

Більшість скарг української сторони щодо незаконного захоплення та утримання Росією контролю над протокою арбітражна колегія у складі п'яти суддів відхилила, посилаючись на процесуальні підстави.

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Колегія також не присудила жодних відшкодувань та зобов'язала обидві сторони самостійно оплатити власні судові витрати за процедуру, яка тривала десять років.

Що зараз відбувається у Криму

Раніше видання The Telegraph писало про те, що Україна перетворила останній сухопутний шлях РФ до Криму на "дорогу смерті". Росія має лише два шляхи до півострова. Перший – через Керченський міст, але він настільки пошкоджений і вразливий для повторних ударів, що Москва вже давно уникає переправляти по ньому паливо та військові вантажі. Другий – Р-280 – тепер перебуває під безперервним обстрілом.

У Financial Times зазначали, що українські дрони перерізають "артерію" Москви до Криму. На тлі українських ударів по логістичних маршрутах Росії різко погіршилася ситуація з постачанням на півострові. Мешканці годинами стоять у чергах на заправках, а запаси часто закінчуються ще до того, як люди дістаються колонки.

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