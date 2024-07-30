Кандидаутуру генерал-лейтенанта має затвердити Сенат.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден номінував генерал-лейтенанта Кертіса Баззарда на посаду керівника базованого в Німеччині командування, яке займається військовою допомогою Україні.

На сайті Пентагону повідомляється, що Баззарда призначено на посаду командувача Групою сприяння безпеці - Україна. Зараз він обіймає посаду командувача Центру передового досвіду маневрів Сухопутних військ США у Форт-Мурі.

Якщо кандидатуру Баззарда затвердить американський Сенат, він очолить кілька сотень військовослужбовців групи, що базується в штаб-квартирі армії США в Європі та Африці у Вісбадені. Він прибуде до Німеччини в перехідний період для цієї місії, пише Stars and Stripes.

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Група сприяння безпеці - Україна

У листопаді 2022 року Мінстерство оборони Сполучених Штатів створило групу, яка координує надання обладнання та надання допомоги в навчальній підготовці Збройних сил України.

У НАТО повідомляли, що в Групі сприяння безпеці та Міжнародному координаційному центрі донорів у Вісбадені представлений особовий склад із 22 держав-членів Альянсу та країн-партнерів, зокрема й України.

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