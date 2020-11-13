У Таїланді виявили контрабандну партію кетаміну вартістю мільярд доларів.
Читайте такожБанани з кокаїном: під Одесою затримали контрабандний вантаж на 10 мільйонів доларів (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Понад 11 тонн препарату, розфасовані в пів тисячі мішків, знайшли на одному зі складів неподалік Бангкока. За словами поліцейських, гігантська партія призначалася для Європи, Австралії та кількох азійських країн», – говориться в сюжеті.
Як відомо, кетамін застосовують для анестезії, знеболення та інколи як антидепресант. Однак, через свою галюциногенну дію, часто використовується і як наркотик.
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